На Солнце скоро разразится магнитная нить: прогнозируются ли бури к концу этой недели

Ученые предостерегают о вероятной опасности со звезды

В ближайшие дни земляне могут отдохнуть от геомагнитных колебаний. Однако светило уже готовит новые вспышки, которые, вероятно, могут привести к магнитным штормам.

Обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала S-образную магнитную нить, передает сайт Spaceweather. Она, загораясь, создает выбросы корональной массы (СМЕ), шириной более 100 тысяч километров.

Исследователи давно знают, что сигмовидные магнитные нити в атмосфере Солнца предвещают сильнейшие взрывы. Линии магнитного поля, из которых они состоят, закручены как спираль. Когда накапливается достаточное напряжение, они взрываются и раскручиваются.

"Обычно сигмовидные взрывы образуют выброс корональной массы (CME). Эта нить могла бросить слабый CME в сторону Земли. Не удивляйтесь, если 9 декабря сигмовидный CME нанесет слабый, но прямой удар по магнитному полю Земли ", — объясняют ученые.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученые исследовали, влияет ли солнечная активность на погоду на примере планеты Нептуна. Специалисты делали снимки планеты в течение 28 лет.