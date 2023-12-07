На Сонці скоро вибухне магнітна нитка: чи прогнозуються бурі до кінця цього тижня

Вчені застерігають про ймовірну небезпеку зі зірки

Найближчими днями земляни можуть відпочити від геомагнітних коливань. Однак світило вже готує нові спалахи, яки, ймовірно, можуть призвести до магнітних штормів.

Обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала S-подібна магнітну нитку, передає сайт Spaceweather. Вона, спалахуючи, створює викиди корональної маси (СМЕ) шириною понад 100 тисяч кілометрів.

Дослідники давно знають, що сигмоподібні магнітні нитки в атмосфері Сонця віщують сильні вибухи. Лінії магнітного поля, з яких вони складаються, закручені, як спіраль. Коли накопичується достатня напруга, вони вибухають і розкручуються.

"Зазвичай сигмоподібні вибухи утворюють викид корональної маси (CME). Ця нитка могла кинути слабкий CME у бік Землі. Не дивуйтеся, якщо 9 грудня сигмоподібний CME завдасть слабкого, але прямого удару по магнітному полю Землі", — пояснюють вчені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вчені дослідили, чи впливає сонячна активність на погоду на прикладі планети Нептуна. Фахівці робили знімки планети протягом 28 років.