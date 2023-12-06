На Сонці з'явилось нове джерело спалахів: чи чекати на магнітні бурі найближчим часом

Велика зірка знову планує "шоу"

Геомагнітна активність на світилі не зменшувалась який день поспіль. Земляни потерпали від магнітної бурі, однак найближчим часом не варто чекати на великі коливання.

Нова сонячна пляма AR3513 швидко зростає та потріскує сонячними спалахами класу M, як повідомляють астросиноптики на сайті Spaceweather. Вибухи стануть геоефективними пізніше цього тижня, коли пляма повернеться до нашої планети.

Тим часом вчені з сайту Meteoagent оновили та оприлюднили графік геомагнітних штормів протягом першої частини грудня.

Згідно з ним, протягом 6-8 грудня сонячна активність хоч і буде, однак вона стане причиною лише невеликого коливання 4 балів. Потім на Землі протримається магнітна "тиша", однак вже 12 грудня має відбутись поновлення збурення.

Варто нагадати, що магнітна буря — це сильне обурення геомагнітного поля Землі. Воно може тривати протягом декількох годин, так і доходити до декількох днів. Таке явище може навіть виводити техніку з ладу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найближчими днями українцям деяких областей варто готуватись до снігопаду.