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Затяжна магнітна буря зменшить свій вплив на Землі: коли це станеться

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Сонце
Сонце. Фото ukr.media

Викид корональної маси може створити світлове шоу

Геомагнітний шторм, який турбував поля нашої планети понад 5 днів, знижує свою силу. Найближчим часом очікується лише невелике збурення.

Синоптики NOAA прогнозують, що поточний (5 грудня) геомагнітний шторм з G2 (помірний) "впаде" до G1 (незначний), як передають вчені з сайту Spaceweather. Це слабший, аніж очікувалося, вплив сонячного вітру, що витікає з величезної корональної діри.

За словами науковців, спостерігачі за небом у високих широтах повинні бути уважними до полярних сяйв 5 грудня. Викид корональної маси (СМЕ) з блискучим ударом може створити світлове шоу.

Водночас астросиноптичний сайт Meteoagent оприлюднив графік геомагнітних штормів у першій половині грудня.

У вівторок, 5 грудня, на нашій планеті ще протримається магнітна буря 5 балів, однак вже протягом наступних двох днів, 6-7 грудня, сила зменшиться до невеликого збурення 4 балів.

Після того, з 8 по 11 грудня вчені прогнозують, що магнітосфера Землі знаходитиметься у стані спокою, хоча вже 12 грудня очікується нове збільшення геомагнітної активності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде зима 2023-2024 в цілому, згідно з прогнозами вчених.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік