Магнітна буря атакує Землю вже кілька днів: чому та коли вона закінчиться

Вона ще ненадовго затримається

На нашу планету впав затяжний геомагнітний шторм, який тримається вже 4 дні й має скоро завершитись. Вчені кажуть, що його причиною може бути потік сонячного вітру й викид корональної маси (СМЕ) з Сонця.

Такий прогноз оприлюднили вчені з сайту Spaceweather і додають, що магнітна буря має скоро завершитись. Її максимальна сила не перевищуватиме 6 балів, тобто помірний шторм.

За словами астросиноптиків, спочатку, 4 грудня, прибуде високошвидкісний потік сонячного вітру, що витікає з корональної діри світила. Тоді, 5 грудня, нецільовий CME може завдати різкого удару. Очікується, що їхній сукупний ефект спричинить геомагнітні бурі класу G1 (незначний) до G2 (помірний) із фотографічними полярними сяйвами в середніх широтах.

Водночас вчені продемонстрували діру в атмосфері Сонця.

Величезна діра відкрилася в атмосфері Сонця, і вона викидає потік сонячного вітру прямо на Землю. Обсерваторія сонячної динаміки NASA сфотографувала структуру, яка тягнеться майже на 800,00 км уздовж своєї довгої осі.

"Це корональна діра — область в атмосфері Сонця, де відкриваються магнітні поля, що дозволяє сонячному вітру виходити. Діра виглядає темною, оскільки гарячий газ, що світиться, який зазвичай там міститься, відсутній. Газоподібний матеріал прямує до Землі", — пояснюють науковці.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич раніше повідомив "Телеграфу" про те, коли у грудні українцям варто готуватись до перших сильних морозів.