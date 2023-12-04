Магнитная буря атакует Землю уже несколько дней: почему и когда она закончится

Она еще ненадолго задержится

На нашу планету упал затяжной геомагнитный шторм, который держится уже 4 дня и должен скоро завершится. Ученые говорят, что его причиной может служить поток солнечного ветра и выброс корональной массы (СМЕ) с Солнца.

Такой прогноз обнародовали ученые с сайта Spaceweather и добавляют, что магнитная буря должна скоро завершиться. Ее максимальная сила не будет превышать 6 баллов, то есть умеренный шторм.

По словам астросиноптиков, сначала, 4 декабря, прибудет высокоскоростной поток солнечного ветра, вытекающий из корональной дыры светила. Тогда, 5 декабря, нецелевой CME может нанести резкий удар. Ожидается, что их совокупный эффект повлечет за собой геомагнитные бури класса G1 (незначительный) до G2 (умеренный) с фотографическими полярными сияниями в средних широтах.

В то же время ученые продемонстрировали дыру в атмосфере Солнца.

Громадная дыра открылась в атмосфере Солнца, и она выбрасывает поток солнечного ветра прямо на Землю. Обсерватория солнечной динамики NASA сфотографировала структуру, простирающуюся почти на 800,00 км вдоль своей длинной оси.

"Это корональная дыра — область в атмосфере Солнца, где открываются магнитные поля, позволяющие солнечному ветру выходить. Дыра выглядит темной, поскольку светящийся горячий газ, который обычно там содержится, отсутствует. Газообразный материал направляется к Земле ", — объясняют ученые.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич ранее сообщил "Телеграфу" о том, когда в декабре украинцам следует готовиться к первым сильным морозам.