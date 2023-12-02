Украину скоро накроет мороз до -18°С и штормовой ветер: синоптик назвал даты

Декабрь не дает украинцам расслабляться

Осенне-зимний сезон в 2023 году, — сплошной сюрприз для украинцев, поскольку погода меняется стремительно и приносит то потопы, то снежные бураны, то бури. В декабре эта тенденция продолжится, и через считанные дни Украину накроют морозы и сильный ветер.

В отдельных регионах температура может опуститься до отметки в -18°С. Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, с 6 числа в Украине будет расти атмосферное давление и небо будет малооблачным, в связи с чем температура начнет активно снижаться, средняя температура по стране будет колебаться на уровне около 10 градусов мороза.

На следующих выходных, 9-10 числа, ожидается пик непогоды, — в северных и восточных областях температура воздуха может упасть до рекордных 12-18 градусов ниже нуля. В западных областях будет теплее, но там будет идти снег и мокрый снег. Местами по стране ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду, что является высокими показателями.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой, согласно с прогнозами синоптиков и климатологов, будет зима 2023-2024 в Украине.