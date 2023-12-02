Україну скоро накриє мороз до -18°С та штормовий вітер: синоптик назвав дати

Грудень не дає українцям розслаблятися

Осінньо-зимовий сезон 2023 року — суцільний сюрприз для українців, оскільки погода міняється стрімко і приносить то потопи, то снігові бурани, то бурі. У грудні ця тенденція продовжиться, і за лічені дні Україну накриють морози та сильний вітер.

В окремих регіонах температура може опуститися до позначки -18°С. Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, з 6 числа в Україні зростатиме атмосферний тиск і небо буде малохмарним, через що температура почне активно знижуватися, середня температура по країні коливатиметься на рівні близько 10 градусів морозу.

На наступних вихідних, 9-10 числа, очікується пік негоди, — у північних та східних областях температура повітря може впасти до рекордних 12-18 градусів нижче за нуль. У західних областях буде тепліше, але там йтиме сніг та мокрий сніг. Подекуди по країні очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду, що є високими показниками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою, згідно з прогнозами синоптиків та кліматологів, буде зима 2023-2024 в Україні.