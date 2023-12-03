На Землю надвигается мощная и затяжная магнитная буря: названы опасные даты

Буря будет средней и высокой мощности

В ближайшие дни Землю накроет мощная магнитная буря. Согласно прогнозам экспертов, она будет длиться четыре дня.

Об этом сообщили на сайте Мeteoagent, который составляет онлайн-прогноз с помощью информации со спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру. Эксперты отмечают, что интенсивность бури будет на уровне 4-5 баллов.

Так, следующего всплеска геомагнитной активности стоит ожидать 4,5, 6 и 7 декабря. При этом, самая сильная буря будет во вторник, 5 декабря, K-индекс будет соответствовать уровню 5. В остальные дни К-индекс будет 4.

Стоит отметить, что эксперты прогнозируют в декабре только две магнитные бури в К-индексом 5. Вторая произойдет 22 декабря.

Справка: магнитная буря — это сильное возмущение геомагнитного поля Земли. Оно может длиться как в течение нескольких часов, так и доходить до нескольких дней. Такое явление может сказываться на поведении животных, а при сильном всплеске может даже выводить технику из строя.

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", когда Украину накроет сильный мороз и штормовой ветер.