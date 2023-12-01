Авто оставьте в гараже: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Зима начинается с осадков, гололеда и тумана

После почти что экстремального по погодным условиям ноября начало зимы тоже не собирается дать отдохнуть украинцам, — в ближайшее время по стране ожидаются осадки, гололед и большие перепады температуры.

Какой будет погода на выходных и в начале следующей недели, рассказал для "Телеграфа" известный украинский синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, на выходных, 2-3 декабря, в большинстве областей будут выпадать осадки, — на севере и западе снег, местами значительный, в остальных же регионах ожидается в основном дождь. Местами ожидаются туманы, в связи с которыми на дорогах будет сильно ограничена видимость. 3 числа также прогнозируют настоящую "жару" в южных областях: там кратковременно потеплеет до 10-16 градусов выше нуля.

В понедельник и вторник, 4-5 декабря, осадки практически прекратятся, только на юго-востоке будут дожди, а в Карпатах снег. Но вместе с тем начнет постепенно холодать по всей стране, а на дорогах образуется гололедица.

Как ранее сообщал "Телеграф", вскоре декабрь принесет в Украину сильный ветер и мороз почти до -20 градусов Цельсия.