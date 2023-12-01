Авто залишіть у гаражі: синоптик розповів, якою буде погода в Україні найближчими днями

Зима починається з опадів, ожеледиці та туману

Після майже екстремального за погодними умовами листопада початок зими теж не збирається дати відпочивати українцям, — найближчим часом по країні очікуються опади, ожеледиця і великі перепади температури.

Якою буде погода на вихідних та на початку наступного тижня, розповів для "Телеграфу" відомий український синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, на вихідних, 2-3 грудня, у більшості областей випадатимуть опади, — на півночі та заході сніг, місцями значний, в решті регіонів очікується в основному дощ. Місцями очікуються тумани, через які на дорогах буде сильно обмежена видимість. 3 числа також прогнозують справжню "спеку" у південних областях: там короткочасно потеплішає до 10-16 градусів вище за нуль.

У понеділок та вівторок, 4-5 грудня, опади практично припиняться, лише на південному сході будуть дощі, а у Карпатах сніг. Але водночас почне поступово холодати по всій країні, а на дорогах утворюється ожеледь.

Як раніше повідомляв "Телеграф", незабаром грудень принесе в Україну сильний вітер і мороз майже до -20 градусів за Цельсієм.