На Землю насувається потужна та затяжна магнітна буря: названі небезпечні дати

Буря буде середньої та високої потужності

Найближчими днями Землю накриє потужна магнітна буря. Згідно з прогнозами експертів, вона триватиме чотири дні.

Про це повідомили на сайті Мeteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації із супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі. Експерти зазначають, що інтенсивність бурі буде на рівні 4-5 балів.

Так, наступного сплеску геомагнітної активності варто очікувати 4,5, 6 та 7 грудня. При цьому найсильніша буря буде у вівторок, 5 грудня, K-індекс буде відповідати рівню 5. В інші дні К-індекс буде 4.

Варто зазначити, що експерти прогнозують у грудні лише дві магнітні бурі в К-індексі 5. Друга відбудеться 22 грудня.

Довідка: магнітна буря це сильне обурення геомагнітного поля Землі. Воно може тривати протягом декількох годин, так і доходити до декількох днів. Таке явище може позначатися на поведінці тварин, а за сильного сплеску може навіть виводити техніку з ладу.

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", коли Україну накриє сильний мороз та штормовий вітер.