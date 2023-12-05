Затяжная магнитная буря уменьшит свое влияние на Земле: когда это произойдет

Выброс корональной массы может создать световое шоу

Геомагнитный шторм, беспокоивший поля нашей планеты более 5 дней, снижает свою силу. В ближайшее время ожидается небольшое возмущение.

Синоптики NOAA прогнозируют, что текущий (5 декабря) геомагнитный шторм из G2 (умеренный) "упадет" в G1 (незначительный), как передают ученые с сайта Spaceweather. Это более слабое, чем ожидалось, влияние солнечного ветра, исходящего из огромной корональной дыры.

По словам ученых, наблюдатели за небом в высоких широтах должны быть внимательны к полярным сияниям 5 декабря. Выброс корональной массы (СМЕ) с блестящим ударом может создать световое шоу.

В то же время, астросиноптический сайт Meteoagent обнародовал график геомагнитных штормов в первой половине декабря.

Во вторник, 5 декабря, на нашей планете еще продержится магнитная буря 5 баллов, однако уже в течение следующих двух дней, 6-7 декабря, сила снизится до небольшого возмущения 4 баллов.

После того, с 8 по 11 декабря, ученые прогнозируют, что магнитосфера Земли будет находиться в состоянии покоя, хотя уже 12 декабря ожидается новое увеличение геомагнитной активности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет зима 2023-2024 в целом, согласно прогнозам ученых.