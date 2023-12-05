М’яса більше не буде? Вчені розповіли, як зміниться їжа протягом найближчих десятиліть

Людству доведеться пристосовуватися до нових реалій існування

Вчені вважають, що до 2050 року людству буде важко добути м’ясо, а деякі продукти взагалі прописуватиме лікар. Населення Землі збільшиться до 9 млрд осіб.

Про це повідомляє Thewill Downtown. У міру того як збільшуватиметься населення Землі, зростатиме дефіцит необхідних продуктів і ресурсів.

М’ясо, наприклад, можуть почати виробляти у спеціальних біолабораторіях. Більшість громадян будуть віддавати перевагу веганській дієті, а деяка їжа взагалі може виписуватися за рецептом лікаря для профілактики низки захворювань. Деякі продукти почнуть збагачувати поживними речовинами. Наприклад, вже зараз можна зустріти насичену цинком кукурудзу або "покращені" залізом рис та батат.

До звичного раціону людей входитимуть комахи, оскільки в них багато білка. Вітаміни можна буде отримувати не лише за допомогою їжі чи пігулок, а й спеціального пластиру. Як зараз є антинікотинові пластирі, так будуть і ті, які зможуть насичувати носія через шкіру.

Крім цього, вчені не виключають їжу, надруковану на 3D-принтері, з достатньою кількістю солі та спецій. Також у раціоні стане більше морепродуктів, або правильніше сказати "морських тварин", які раніше вважалися неїстівними. Вчені вважають, що через дефіцит продуктів людство почне поїдати медуз, а з водоростей добуватиме молоко.

Не виключено, що сільськогосподарські ферми діятимуть навіть у космосі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як загине Земля. За словами вчених, людство приречене.