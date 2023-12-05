Мяса больше не будет? Ученые рассказали, как изменится еда в ближайшие десятилетия

Человечеству придется приспосабливаться к новым реалиям существования

Ученые считают, что к 2050 году человечеству будет трудно добыть мясо, а некоторые продукты и вовсе будет прописывать врач. Население Земли же увеличится до 9 млрд человек.

Об этом сообщает Thewill downtown. По мере того как будет увеличиваться население Земли, будет расти дефицит необходимых продуктов и ресурсов.

Мясо, к примеру, могут начать производить в специальных биолабораториях. Большинство граждан будут отдавать предпочтение веганской диете, а некоторая еда и вовсе может выписываться по рецепту врача для профилактики ряда заболеваний. Некоторые продукты начнут обогащать питательными веществами. К примеру, уже сейчас можно встретить насыщенную цинком кукурузу или "улучшенные" железом рис и батат.

В привычный рацион людей будут входить насекомые, так как в них много белка. Витамины можно будет получать не только при помощи еды или таблеток, но и специального пластыря. Как сейчас есть антиникотиновые пластыри, так будут и те, которые смогут насыщать носителя через кожу.

Помимо этого, ученые не исключают еду, напечатанную на 3D-принтере, с достаточным количеством соли и специй. Также в рационе станет больше морепродуктов, или правильнее сказать "морских тварей", которые ранее числились несъедобными. Ученые считают, что из-за дефицита продуктов человечество начнет поедать медуз, а из водорослей добывать молоко.

Не исключено, что сельскохозяйственные фермы будут действовать даже в космосе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как погибнет Земля. По словам ученых, человечество обречено.