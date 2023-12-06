На Солнце появился новый источник вспышек: ждать ли магнитные бури в ближайшее время

Большая звезда снова планирует "шоу"

Геомагнитная активность на светиле не уменьшалась какой день подряд. Земляне страдали от магнитной бури, однако в ближайшее время не стоит ждать больших колебаний.

Новое солнечное пятно AR3513 быстро растет и потрескивает солнечными вспышками класса M, как сообщают астросиноптики на сайте Spaceweather. Взрывы станут геоэффективными позже на этой неделе, когда пятно вернется к нашей планете.

Между тем, ученые с сайта Meteoagent обновили и обнародовали график геомагнитных штормов в течение первой части декабря.

Согласно ему, в течение 6-8 декабря солнечная активность хоть и будет, однако она станет причиной лишь небольшого колебания в 4 балла. Затем на Земле продержится магнитная "тишина", однако уже 12 декабря должно произойти возобновление возмущения.

Следует напомнить, что магнитная буря – это сильное возмущение геомагнитного поля Земли. Оно может длиться как в течение нескольких часов, так и доходить до нескольких дней. Такое явление может даже выводить технику из строя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ближайшие дни украинцам некоторых областей следует готовиться к снегопаду.