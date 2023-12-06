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"Подія світового масштабу": у Польщі знайшли унікальні останки тварини, ще невідомої науці

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Унікальним останкам близько 240 млн років Новина оновлена 06 грудня 2023, 20:41
Унікальним останкам близько 240 млн років. Фото Pixabay

Останки таємничого родича динозавра розкидані на великій площі

У Польщі виявили останки рептилії, яка раніше не була відома науці. Вчені припускають, що тварина жила на Землі приблизно 240 років тому.

Відкриття зробили вчені з біологічного факультету Варшавського університету та Інституту палеобіології Польської академії наук, повідомляє In Poland. Останки рептилії виявили в Медарах поблизу Тарновських Гур, що на півдні Польщі.

Команда польських вчених під час розкопок знайшла верстви, в яких містилося багато кісток невідомої тварини.

"Шари червоного та зеленого аргіліту, які ми досліджуємо, датуються середнім тріасом. Це важливий момент в історії життя на Землі, оскільки саме тоді виникло безліч груп тварин, таких як ссавці, ящірки та динозаври. Цей проривний момент у передісторії нашої планети зафіксований у Медарах у гміні Зброславиці", – розповів Лукаш Чепинський з Інституту палеобіології Польської академії наук.

Це відкриття, за словами дослідників, є "подією світового масштабу". Розкопки велися в цьому місці протягом останніх десяти років, і було знайдено тисячі кісток. За словами вчених, нові останки були поховані у морських відкладах завтовшки один метр.

Серед останків виявили чотири види невеликих акул, деякі з них навіть мали роги та шипи на плавцях. Також було знайдено рештки риб. Наприклад, кістки 6-метрової крокодиловидної амфібії мастодонзавра та рибоїдної рептилії таністрофея подібного розміру з надзвичайно довгою шиєю, що складається з 13 хребців. Останки цього виду накопичені в Медарі в таких кількостях, як у світі.

Загалом польські вчені знайшли на розкопках скам’янілості 24 види риб, земноводних та рептилій. Одна з найцінніших знахідок — саме кістки таємничого родича динозаврів та крокодилів у броні. Вчені продовжують збирати скам’янілості цієї тварини, причому багато що вказує саме на те, що в цьому місці розкидані кістки однієї особини.

Вчені сподіваються, що найближчим часом знайдуть конкретніші останки, наприклад череп. Однак дослідники вже точно знають, що це новий вид рептилії, який раніше не виявлений і досліджений.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вчені знайшли у космосі величезну "зоряну річку". Вона протікає за 300 мільйонів світлових років від нас.

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