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"Событие мирового масштаба": в Польше нашли уникальные останки животного, еще неизвестного науке

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Уникальным останкам около 240 млн лет Новость обновлена 06 декабря 2023, 20:41
Уникальным останкам около 240 млн лет. Фото Pixabay

Останки таинственного родственника динозавра разбросаны на большой площади

В Польше обнаружили останки рептилии, которая ранее не была известна науке. Ученые предполагают, что животное жило на Земле примерно 240 лет назад.

Открытие совершили ученые с биологического факультета Варшавского университета и Института палеобиологии Польской академии наук, передает In Poland. Останки рептилии были обнаружены в Медарах близ Тарновских Гур, что на юге Польши.

Команда польских ученых во время раскопок нашла слои, в которых содержалось много костей неизвестного животного.

"Слои красного и зеленого аргилита, которые мы исследуем, датируются средним триасом. Это важный момент в истории жизни на Земле, поскольку именно тогда возникло множество групп животных, таких как млекопитающие, ящерицы и динозавры. Этот прорывной момент в предыстории нашей планеты зафиксирован в Медарах в гмине Зброславице", – рассказал Лукаш Чепинский из Института палеобиологии Польской академии наук.

Это открытие, по словам исследователей, является "событием мирового масштаба". Раскопки велись в этом месте на протяжении последних десяти лет, и были найдены тысячи костей. По словам ученых, новые останки были захоронены в морских отложениях толщиной в один метр.

Среди останков обнаружили четыре вида небольших акул, некоторые из них даже имели рога и шипы на плавниках. Также были найдены останки рыб. К примеру, кости 6-метровой крокодиловидной амфибии мастодонзавра и рыбоядной рептилии танистрофея подобного размера с чрезвычайно длинной шеей, состоящей из 13 позвонков. Останки этого вида накоплены в Медаре в таких количествах, как нигде в мире.

Всего польские ученые нашли на раскопках окаменелости 24 видов рыб, земноводных и рептилий. Одна из самых ценных находок — как раз таки кости таинственного родственника динозавров и крокодилов в броне. Ученые продолжают собирать окаменелости этого животного, причем многое указывает как раз на то, что в этом месте разбросаны кости одной особи.

Ученые надеются, что в ближайшее время найдут более конкретные останки, например череп. Однако исследователи уже точно знают, что это новый вид рептилии, ранее не обнаруженный и исследованный.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ученые нашли в космосе огромную "звездную реку". Она течет в 300 миллионах световых лет от нас.

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