Доба на Землі буде 25 годин: вчені розповіли, коли це станеться

Спойлер – ані ми, ані наші праправнуки до цього дня не доживуть

Зараз доба на планеті Земля становить 24 години, але так було не завжди – і так буде не завжди. Це не статична константна величина, як думає переважна більшість населення планети, тому колись доба буде й 25 годин.

Про це заявили фахівці Технічного університету в Мюнхені. Вони нагадали, що у доісторичні часи доба була значно менша, ніж зараз.

Причина цього явища відома і вона називається "сповільнення обертального руху Землі". Планета поступово уповільнює рух навколо своєї осі, тому довжина доби тільки зростатиме та у найближчому – на космічну мірку – майбутньому буде становити 25 годин.

Втім, ані ми, ані наші праправнуки до цього дня вже не доживуть, оскільки це станеться через приблизно 200 мільйонів років, позаяк процес уповільнення поступовий та йде з однією швидкістю. Попередня віха уповільнення становила 23 години та була теж приблизно 200 мільйонів років тому, коли планетою ще бродили динозаври. А 1,4 млрд років тому, припускають експерти, доба взагалі тривала 18 годин 41 хвилину.

Експерти також зауважили, що уповільнення обертання – це не тільки тривалість доби. Це також зміни клімату, погодних умов та багатьох інших чинників, які будуть впливати на людську цивілізацію – звісно, якщо через 200 мільйонів років від неї щось збережеться.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вчені знайшли у космосі величезну "зоряну річку". Вона протікає за 300 мільйонів світлових років від нас.