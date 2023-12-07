Сутки на Земле будут 25 часов: ученые рассказали, когда это произойдет

Спойлер – ни мы, ни наши праправнуки до этого дня не доживут

Сейчас сутки на планете Земля составляют 24 часа, но так было не всегда – и так будет не всегда. Это не статическая константная величина, как считает подавляющее большинство населения планеты, поэтому когда-то сутки будут и 25 часов.

Об этом заявили специалисты Технического университета в Мюнхене. Они напомнили, что в доисторические времена сутки были значительно меньше, чем сейчас.

Причина этого явления известна и она называется "замедлением вращательного движения Земли". Планета постепенно замедляет движение вокруг своей оси, поэтому длина суток будет только расти и в ближайшем – по космической мерке – будущем будет составлять 25 часов.

Впрочем, ни мы, ни наши праправнуки до этого дня уже не доживут, поскольку это произойдет примерно через 200 миллионов лет, так как процесс замедления постепенный и идет с одной скоростью. Предыдущая веха замедления составляла 23 часа и была примерно 200 миллионов лет назад, когда по планете еще бродили динозавры. А 1,4 млрд лет назад, предполагают эксперты, сутки вообще продолжались 18 часов 41 минуту.

Эксперты отметили, что замедление вращения – это не только продолжительность суток. Это также изменения климата, погодных условий и многих других факторов, которые будут влиять на человеческую цивилизацию – конечно, если через 200 миллионов лет от нее что-нибудь сохранится.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ученые обнаружили в космосе огромную "звездную реку". Она протекает в 300 миллионах световых лет от нас.