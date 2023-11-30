Магнитная буря станет еще более мощной: когда на Земле будет бурлить сильный шторм

Астросиноптики предостерегают об опасности из космоса

Небольшая магнитная буря, вызванная Каннибальским выбросом корональной массы (СМЕ) из Солнца, может перерасти в достаточно мощную. Ее следует ждать уже в начале декабря.

Как сообщают ученые с сайта Spaceweather, каннибальские CME образуются, когда быстрые выбросы корональной массы сметают более медленный CME впереди них. Комбинация содержит интенсивные, запутанные магнитные поля, которые могут вызвать полярные сияния, если достигнут Земли.

По словам астросиноптиков, Cannibal CME ударит Землю 1 декабря и, как прогнозируется, уровень геомагнитной бури может достичь категории G3 (сильный).

В то же время, согласно обновленному графику, опубликованному сайтом Meteoagent, можно узнать, когда будут следующие магнитные возмущения или бури и какова прогнозируемая их сила.

В последний день осеннего месяца, 30 ноября, будет царить магнитная буря 5 баллов, которая является слабой. А вот первый день декабря принесет на Землю сильный геомагнитный шторм, и его сила будет достигать 7 баллов. Однако уже на следующий день, 2 декабря, буря уменьшится до 5 баллов.

Астросиноптики прогнозируют, что 3 декабря магнитосфера нашей планеты будет находиться в покое, но это ненадолго. 4 декабря возобновится 4 бальное магнитное возмущение, которое уже 5 декабря перерастет в слабую бурю 5 баллов. В течение следующих двух дней, 6-7 декабря, она снизится до 4 баллов мощности.

Напомним, ранее Вазира Мартазинова озвучила "Телеграфу" прогноз погоды на декабрь. Она рассказала, когда начнутся сильные морозы.