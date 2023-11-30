Магнітна буря стане ще потужнішою: коли на Землі вируватиме сильний шторм

Астросиноптики застерігають про небезпеку з космосу

Невелика магнітна буря, яка була викликана Канібальським викидом корональної маси (СМЕ) з Сонця, може перерости у досить потужну. Її варто чекати вже на початку грудня.

Як повідомляють вчені з сайту Spaceweather, Канібальські CME утворюються, коли швидкі викиди корональної маси змітають повільніший CME попереду них. Комбінація містить інтенсивні, заплутані магнітні поля, які можуть викликати полярні сяйва, якщо сягнуть Землі.

За словами астросиноптиків, "Cannibal CME" вдарить Землю 1 грудня і, як прогнозується, рівень геомагнітної бурі може досягти категорії G3 (Сильний).

Водночас згідно з оновленими графіком, який оприлюднив сайт Meteoagent, можна дізнатись, коли будуть наступні магнітні збурення або бурі і яка прогнозується їх сила.

В останній день осіннього місяця, 30 листопада, пануватиме магнітна буря 5 балів, яка є слабкою. А от перший день грудня принесе на Землю сильний геомагнітний шторм і його сила сягатиме 7 балів. Однак вже наступного дня, 2 грудня, буря зменшиться до 5 балів.

Астросиноптики прогнозують, що 3 грудня магнітосфера нашої планети буде перебувати у стані спокою, але це ненадовго. 4 грудня поновиться 4 бальне магнітне збурення, яке вже 5 грудня переросте у слабку бурю 5 балів. Протягом наступним двох днів, 6-7 грудня, вона зменшиться до 4 балів потужності.

Нагадаємо, раніше Вазіра Мартазінова озвучила "Телеграфу" прогноз погоди на грудень. Вона розповіла, коли почнуться сильні морози.