Канібальський викид з Сонця спровокував магнітну бурю на Землі: коли буде пік шторму

На світилі різко виросла активність

Хоча астросиноптики були впевнені, що цей місяць мав закінчитись лише невеликою магнітною бурею, однак на графіку з'явились нові "червоні" дні. Останні дні листопада та перший день грудня принесуть Землі нові коливання.

Як повідомляють вчені на сайті Spaceweather, три або, можливо, чотири викиди корональної маси (CME) прямують до Землі після серії вибухів на Сонці цього тижня. Орієнтовний час прибуття буде 30 листопада та 1 грудня

За словами фахівців, найбільший з CME, запущений 28 листопада, може змести деякі з попередніх, менших, утворивши Cannibal CME, здатний викликати сильні геомагнітні бурі класу G3 із полярними сяйвами.

Водночас згідно з оновленими графіком, який оприлюднив сайт Meteoagent, можна дізнатись, коли будуть наступні магнітні збурення та бурі та яка прогнозується їх сила.

У середу, 29 листопада, вируватиме магнітна буря 5 балів, яка протримається і наступного дня. Але вже 1 грудня геомагнітний шторм збільшиться до 6 балів.

Потім передбачається два дні штилю, однак 4 грудня магнітосфера нашої планети буде в збудженому стані. Вже 5 грудня має відбутись магнітна буря, що сягатиме 5 балів, тобто слабка. Але протягом наступним двох, 6-7 грудня, днів вона зменшиться до 4 балів потужності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди у грудні від народного синоптика з Волині Володимира Деркача.