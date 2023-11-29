Укр

Каннибальский выброс с Солнца спровоцировал магнитную бурю на Земле: когда будет пик шторма

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Космос
Космос. Фото Фокус

На светиле резко выросла активность

Хотя астросиноптики были уверены, что этот месяц должен был закончиться лишь небольшой магнитной бурей, однако на графике появились новые красные дни. Последние дни ноября и первый день декабря принесут Земле новые колебания.

Как сообщают ученые на сайте Spaceweather, три или, возможно, четыре выброса корональной массы (CME) следуют к Земле после серии взрывов на Солнце на этой неделе. Ориентировочное время прибытия будет30 ноября и 1 декабря

По словам специалистов, самый большой из CME, запущенный 28 ноября, может содержать некоторые из предыдущих, меньших, образовав Cannibal CME, способный вызвать сильные геомагнитные бури класса G3 с полярными сияниями.

В то же время, согласно обновленному графику, который обнародовал сайт Meteoagent, можно узнать, когда будут следующие магнитные возмущения и бури и какова прогнозируемая их сила.

В среду, 29 ноября, будет бушевать магнитная буря 5 баллов, которая продержится и на следующий день. Но уже 1 декабря геомагнитный шторм увеличится до 6 баллов.

Затем предполагается два дня штиля, однако 4 декабря магнитосфера нашей планеты будет в возбужденном состоянии. Уже 5 декабря должна произойти магнитная буря, которая составит 5 баллов, то есть слабая. Но в течение следующих двух, 6-7 декабря, дней она снизится до 4 баллов мощности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды в декабре от народного синоптика из Волыни Владимира Деркача.

Теги:
#Прогноз #Магнитные бури #График