Солнце хочет шоу: взрыв магнитной нити может вызвать бури на Земле

На графике появились новые "красные" дни

Ученые предполагали, что на нашей планете до конца ноября должно произойти лишь небольшое геомагнитное колебание, однако у светила другие планы. В ближайшие дни может произойти магнитная буря 5 баллов.

Как сообщают ученые с сайта Spaceweather, 27 ноября вспыхнула солнечная магнитная нить, вырезав "огненный каньон" в атмосфере Солнца, и спровоцировала выброс корональной массы (СМЕ) на нашу планету. Основная масса грозового облака пройдет южнее Земли.

Однако модель НАСА предполагает, что 30 ноября он будет касаться магнитного поля нашей планеты. Удар может спровоцировать геомагнитную бурю класса G1.

По данным астросиноптического ресурса Meteoagent можно узнать, когда готовиться к следующим колебаниям.

Согласно графику, 29 ноября будет бушевать небольшое возмущение 4 баллов, которое уже на следующий день увеличится до 5 баллов и станет магнитной бурей.

Затем после шестидневного геоактивного штиля, 4 декабря магнитосфера нашей планеты будет в возбужденном состоянии. Уже 5 декабря должна произойти магнитная буря, которая составит 5 баллов, то есть слабая. Но в течение следующих двух, 6-7 декабря, дней она снизится до 4 баллов мощности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды в декабре от народного синоптика из Волыни Владимира Деркача.