Сонце хоче шоу: вибух магнітної нитки може викликати бурі на Землі

На графіку з'явились нові "червоні" дні

Вчені припускали, що на нашій планеті до кінця листопада має відбутись лише невелике геомагнітне коливання, однак у світила інші плани. Найближчими днями може статись магнітна буря 5 балів.

Як повідомляють вчені з сайту Spaceweather, 27 листопада спалахнула сонячна магнітна нитка, вирізавши "вогняний каньйон" в атмосфері Сонця, і спровокувала викид корональної маси (СМЕ) на нашу планету. Основна маса грозової хмари пройде південніше Землі.

Проте модель НАСА припускає, що 30 листопада він буде торкатися магнітного поля нашої планети. Удар може спровокувати геомагнітну бурю класу G1.

За даними астросиноптичного ресурсу Meteoagent можна дізнатись, коли готуватись до наступних коливань.

Згідно з графіком, 29 листопада вируватиме невелике збурення 4 балів, яке вже наступного дня збільшиться до 5 балів і стане магнітною бурею.

Потім, після шестиденного геоактивного штилю, 4 грудня магнітосфера нашої планети буде в збудженому стані. Вже 5 грудня має відбутись магнітна буря, що сягатиме 5 балів, тобто слабка. Але протягом наступним двох, 6-7 грудня, днів вона зменшиться до 4 балів потужності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди у грудні від народного синоптика з Волині Володимира Деркача.