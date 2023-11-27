Сонце поки що затихло: чи варто землянам готуватись до магнітних бур найближчими днями

Астросиноптики оновили графік і оприлюднили його

Хоча астросиноптики прогнозували, що кінець листопада не принесе на Землю нові геомагнітні шторми, однак до невеликих геомагнітних збурень все ж таки варто готуватись.

Як повідомляють вчені на сайті Spaceweather, активність сонячних спалахів була низькою протягом останніх 24 годин. Однак сонячна пляма AR3500 має нестабільне магнітне поле дельта-класу, яке містить енергію для сильних спалахів класу X. Будь-які подібні вибухи сьогодні будуть геоефективними, оскільки пляма майже прямо звернена до Землі.

За даними сайту Meteoagent можна дізнатись, коли передбачаються наступні бурі та коливання.

Згідно з оприлюдненим графіком, останні дні цього місяця принесуть лише невелике геомагнітне коливання 4 балів — 27 листопада.

Потім, після шестиденного геоактивного штилю, 4 грудня магнітосфера нашої планети буде в збудженому стані. Вже 5 грудня має відбутись магнітна буря, що сягатиме 5 балів, тобто слабка. Але протягом наступним двох, 6-7 грудня, днів вона зменшиться до 4 балів потужності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз синоптиків щодо погоди в кінці листопада.