"Міські" птахи почали сильно відрізнятися від своїх "диких" родичів: про що йдеться

Птахи знайшли спосіб адаптуватися до людських міст, але це їм не йде на користь

Еволюція не стоїть дома і змушує тварин адаптуватися до нових умов, у яких їм доводиться жити. Особливо це стосується тих видів, яким доводиться миритися з природними умовами людських міст.

Так вчені університету штату Вашингтон раптово виявили різницю між популяціями птахів одного й того ж виду в Сан-Антоніо (Техас), які живуть у межах великих міст і біля них. Їх дослідження оприлюднено у журналі Global Change Biology.

Вчені виявили, що у червоних кардиналів (Cardinalis cardinalis) і поплітників (Thryothorus ludovicianus), які живуть у містах, очі в середньому на 5% менше у розмірі, ніж у родичів із передмість.

При цьому вчені також проаналізували інформацію про перелітних птахів, які зупиняються в містах лише на деякий час, і виявили, що вони не мають таких коливань у розмірі очей.

Вчені припустили, що така адаптація пов’язана зі світловим забрудненням людських міст. Оскільки люди люблять яскраві вогні вивісок та вуличне освітлення, птахам доводиться "погіршувати" гостроту свого зору, щоб легше адаптуватися до нових умов.

Втім, така фрагментація довкілля може призвести до низки проблем, внаслідок яких відбудеться скорочення загальної популяції осілих видів птахів. Так як міські птахи не зможуть бути настільки ж успішними за межами міста і навпаки, то це насамперед загрожує зниженням генетичної різноманітності однієї популяції.

Однак не можна напевно сказати, що така адаптація це однозначно погано, оскільки людські міста найближчим часом все одно нікуди не зникнуть, то тваринам все ж таки якось доведеться пристосовуватися до їхніх умов. І зменшення очей може бути першим кроком на цьому шляху.

Як повідомлялося раніше, нещодавно вчені довели, що риби вміють рахувати, а інша група дослідників виявила, що медузи можуть навчатися навіть попри те, що у них немає мозку.