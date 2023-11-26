"Городские" птицы начали сильно отличаться от своих "диких" сородичей: о чем речь

Птицы нашли способ адаптироваться к человеческим городам, но это не идет им на пользу

Эволюция не стоит на месте и заставляет животных адаптироваться к новым условиям, в которых им приходится жить. Особенно это касается тех видов, которым приходится мириться с не совсем естественными условиями человеческих городов.

Так ученые университета штата Вашингтон внезапно обнаружили различия между популяциями птиц одного и того же вида в Сан-Антонио (Техас), которые живут в пределах крупных городов и возле них. Их исследование обнародовано в журнале Global Change Biology.

Ученые обнаружили, что у красных кардиналов (Cardinalis cardinalis) и каролинских кустарниковых крапивников (Thryothorus ludovicianus), которые живут в городах, глаза в среднем на 5% меньше в размере, чем у сородичей из пригородов.

При этом ученые также проанализировали информацию о перелетных птицах, которые останавливаются в городах лишь на некоторое время, и обнаружили, что у них нет таких колебаний в размере глаз.

Ученые предположили, что такая адаптация связана со световым загрязнением человеческих городов. Поскольку люди любят яркие огни вывесок и уличное освещение, то птицам приходится ухудшать остроту своего зрения, чтобы легче адаптироваться к новым условиям.

Впрочем, такая фрагментация среды обитания может привести к ряду проблем, вследствие которых произойдет сокращение общей популяции оседлых видов птиц. Так как городские птицы не смогут быть настолько же успешными за пределами города и наоборот, то это в первую очередь грозит снижением генетического разнообразия в одной популяции.

Однако нельзя наверняка сказать, что такая адаптация это однозначно плохо, поскольку человеческие города в ближайшее время все равно никуда не исчезнут, то животным все же как-то придется приспосабливаться к их условиям. И уменьшение глаз может быть первым шагом на этом пути.

Как сообщалось ранее, недавно ученые доказали, что рыбы умеют считать, а другая группа исследователей обнаружила, что медузы могут обучаться даже несмотря на то, что у них нет мозга.