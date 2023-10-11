Вчені знайшли останки "прадіда" черв’яків, які прекрасно збереглися: в чому унікальність знахідки (фото)

Цікава знахідка дозволяє знайти багато спільного з існуючими і нині тваринами

Вченим з Німеччини та Китаю вдалося виявити останки стародавньої істоти, на яких збереглися відбитки м’язових тканин. Подібна знахідка дуже рідкісна, оскільки м’язи одними з перших розпадаються після смерті організму і протягом сотень мільйонів років не зберігаються.

Як йдеться у дослідженні, оприлюдненому в журналі Proceedings of the Royal Society B, йдеться про істоту з раннього Кембрійського періоду, а вік датується 535 мільйонами років.

Тварина імовірно належала до циклонейралій — групи тварин, до яких належать круглі черв’яки та низка інших маловідомих істот на кшталт приапулід, які й вважають найближчим родичем знайденої тварини.

Зразок з відкладень раннього кембрію виявився довжиною всього в три міліметри, але привернув увагу вчених через чотири помітні кільцеві м’язи з 36 радіальними м’язовими важелями і менше кільце з 19 м’язами.

Загалом їхня будова нагадала хоботи сучасних приапулід — червоподібних організмів, що живуть на океанічному дні. Подібні м’язи допомагають їм втягувати та витягувати передню частину тіла і тим самим пересуватися чи харчуватися.

Знайдений зразок

Знайдений зразок, швидше за все, знаходився на кінці "хобота" і був своєрідним "ротом"

Реконструкція знайденого зразка

Варто відзначити, що сучасні приапуліди досягають розмірів від 0,5 мм до 40 см і ведуть спосіб життя, що риє, в морському мулі. При цьому зустрічаються вони як на мілководді, так і на великій глибині.

Сучасний пріапулід Priapulus caudatus

Як повідомлялося раніше, в Африці вчені виявили можливо найдавнішу конструкцію, яка була створена предками людей. Своєрідний міст міг бути побудований майже півмільйона років тому.