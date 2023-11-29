Погода приготувала українцям нові "зимові" випробування: прогноз до кінця тижня

Пориви вітру, сніг, ожеледь знову "порадують" жителів країни

В Україну прийшов новий циклон Oliver, який приніс із собою опади у вигляді снігу, дощу та мокрого снігу. Окрім того, очікується поривчастий вітер.

У середу, 29 листопада, опади охоплять усі регіони. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть -4 (захід) +10 (Херсонщина) градусів, прогнозують в Укргідрометцентрі.

"29 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у південних областях місцями 25 м/с; у західних областях вночі завірюхи, на дорогах ожеледиця; у Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській областях сніг; у Житомирській, Київській, Чернігівській У Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях вночі та вранці, в Сумській та Харківській областях вдень значні мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледиця, на дорогах ожеледиця; І рівень небезпеки, жовтий)", – попередили синоптики.

У четвер, 30 листопада, опади відступлять із більшості українських територій, лише у західній частині країни прогнозується невеликий сніг, місцями з дощем. У решті областей — мінлива хмарність. Вночі на градусниках буде +1 -9 градусів, найхолодніше буде на заході. Вдень прогнозується -3 +6 градусів.

Карта погоди на 30 листопада

Перший день зими, п’ятниця, 1 грудня, знову поверне опади у всі регіони. Вночі очікується -4+6 градусів, вдень від 1 градуса морозу (Сумщина) до 12 тепла (південь та південний схід).

Карта погоди на 1 грудня

У суботу, 2 грудня, без опадів буде лише на півдні та південному сході України. Вдень повітря там прогріється до 14 градусів тепла (у Криму до +16). На решті території країни -4 +11, найхолодніше буде на заході та півночі.

Карта погоди на 2 грудня

У неділю, 3 грудня, опади відступлять, лише у Криму можливий невеликий дощ. На решті території країни мінлива хмарність, уночі синоптики обіцяють -4 +5 градусів, вдень очікується -4 +8 градусів, у Криму до +12.

Раніше народний синоптик з Волині Володимир Деркач розповів "Телеграфу", на яку погоду чекати у грудні. Перша третина місяця супроводжуватиметься помітним похолоданням, особливо сильно похолодає вночі, проте температур нижче 10 градусів нижче нуля не очікується.