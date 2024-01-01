Кількість населення Землі побила новий рекорд: скільки людей зараз живе на планеті

Попри статистичне зростання населення, швидкість приросту сповільнюється

Станом на 31 грудня 2023 року населення Землі становило 8 082 267 909 осіб, за рік воно зросло на 66 мільйонів. Це новий рекорд кількості населення на планеті.

Про це повідомив німецький фонд "Населення Землі" (DSW). Але аналітики зазначили, що попри статистичне зростання населення, його темпи продовжують уповільнюватися.

Так, найшвидше зростання кількості людей на планеті фіксувалося з 1965 по 1970 роки. Починаючи з 1971 року, зростання почало уповільнюватися і до наших днів скоротилося майже у два рази.

Аналітики фонду вважають, що до 2080 року населення Африки зросте у два рази – до 2,5 млрд людей. Посилаючись на дані Бюро перепису населення США, яке надає дані у 75 млн осіб приросту населення за рік, припускається, що позначку у 9 млрд людей світ зможе перетнути через 14 років, а позначку у 10 млрд – ще через 16 років.

Основні фактори зростання населення – це дуже гарна медицина у країнах Заходу, а також повна відсутність прав жінок у країнах так званого "третього світу" або "глобального Півдня". Частіше за все жінка там не має права вирішувати, чи хоче вона народити, а сім'ї з великою кількістю дітей там норма, а не виключення.

Раніше "Телеграф" писав, що вчені прогнозують збільшення кількості чоловічого населення. Передбачається, що чисельність новонароджених дівчаток значно зменшуватиметься в найближчі роки.