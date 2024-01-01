Численность населения Земли побила новый рекорд: сколько людей сейчас живет на планете

Несмотря на статистический рост населения, скорость прироста замедляется

По состоянию на 31 декабря 2023 г. население Земли составило 8 082 267 909 человек, за год оно выросло на 66 миллионов. Это новый рекорд численности населения на планете.

Об этом сообщил немецкий фонд "Население Земли" (DSW). Но аналитики отметили, что, несмотря на статистический рост населения, его темпы продолжают замедляться.

Так, самый быстрый рост количества людей на планете фиксировался с 1965 по 1970 годы. Начиная с 1971 года рост начал замедляться и до наших дней сократился почти в два раза.

Аналитики фонда считают, что к 2080 году население Африки вырастет в два раза – до 2,5 млрд. человек. Ссылаясь на данные Бюро переписи населения США, которое предоставляет данные у 75 млн человек прироста населения за год, предполагается, что отметку в 9 млрд человек мир сможет пересечь через 14 лет, а отметку в 10 млрд – еще через 16 лет.

Основные факторы роста населения – это очень хорошая медицина в странах Запада, а также полное отсутствие прав женщин в странах так называемого "третьего мира" или "глобального Юга". Чаще всего женщина там не имеет права решать, хочет ли она родить, а семьи с большим количеством детей там норма, а не исключение.

Ранее "Телеграф" писал, что ученые прогнозируют увеличение численности мужского населения. Предполагается, что численность новорожденных девочек будет значительно уменьшаться в ближайшие годы.