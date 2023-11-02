"Это печальная реальность": демограф объяснил, почему после открытия границ не будет большого оттока украинцев

Многое будет зависеть от экономической ситуации в Украине

Несмотря на сложную демографическую ситуацию в Украине, сотни тысяч украинцев все равно планируют в ближайшее время эмигрировать. Однако открытие границ не приведет к массовому оттоку населения.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Алексей Позняк. По его словам, после открытия границ отток граждан действительно может быть, но каким именно он будет, сказать сложно.

"Если речь идет о категории украинцев, в частности мужчин, которые выедут за границу для воссоединения с семьями, то это несколько неоднозначные прогнозы. Дело в том, что чем дольше длится война, то большее количество пар и семей распадется, уже не будет к кому выезжать. Это печальная реальность. Поэтому, да, с одной стороны такие риски существуют. С другой — с каждым годом войны они уменьшаются", — подчеркнул Позняк.

Он также подчеркнул, что за последние четыре года (с начала пандемии Covid-19) многие украинцы, ездившие на заработки за границу вахтовым методом, потеряли связь со своими рабочими местами в европейских странах. "По завершении войны они предстанут перед выбором: искать что-то за границей и заново налаживать этот процесс или трудоустроиться в Украине", — сказал Позняк.

По его словам, на решение таких граждан, как и на решение беженцев о возвращении, будет влиять экономическая ситуация в Украине. "Конкурировать с Европой по уровню жизни будет крайне сложно, поэтому остается надеяться, что обещанные инвестиции от стран-партнеров будут поступать, и это будет способствовать улучшению ситуации на рынке труда и в целом в экономике", — подытожил Позняк.

Детальнее о демографической ситуации в Украине и прогнозах на будущее читайте в интервью по ссылке: Больше рожать или возвращать беженцев из Европы: демограф рассказал, как восстановить население Украины после войны.

Напомним, руководитель Института Будущего Вадим Денисенко заявил, что после победы Украины в войне следует на три года запретить уезжать мужчинам из страны. Такое заявление вызвало бурное обсуждение в сети.