"Це сумна реальність": демограф пояснив, чому після відкриття кордонів не буде великого відтоку українців

Багато буде залежати від економічної ситуації в Україні

Попри складну демографічну ситуацію в Україні, сотні тисяч українців все одно планують найближчим часом емігрувати. Проте відкриття кордонів не спричинить масового відтоку населення.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Олексій Позняк. За його словами, після відкриття кордонів відтік громадян дійсно може бути, але яким саме він буде, наразі сказати складно.

"Якщо йдеться про категорію українців, зокрема чоловіків, які виїдуть за кордон для возз'єднання з сім'ями, то це дещо неоднозначні прогнози. Річ у тім, що довше триває війна, то більша кількість пар і сімей розпадеться, виїжджати вже буде ні до кого. Це сумна реальність. Тому, так, з одного боку такі ризики існують. З іншого — з кожним роком війни вони зменшуються", — підкреслив Позняк.

Він також підкреслив, що за останні чотири роки (з початку пандемії Covid-19) багато українців, які їздили на заробітки за кордон вахтовим методом, втратили зв'язок зі своїми робочими місцями в європейських країнах. "По завершенні війни вони постануть перед вибором: шукати щось за кордоном і заново налагоджувати цей процес чи працевлаштуватися в Україні", — сказав Позняк.

За його словами, на рішення таких громадян, як і на рішення біженців про повернення, впливатиме економічна ситуація в Україні. "Конкурувати з Європою за рівнем життя буде вкрай складно, тому залишається сподіватися, що обіцяні інвестиції від країн-партнерів будуть надходити, і це сприятиме покращенню ситуації на ринку праці і в цілому в економіці", — підсумував Позняк.

Детальніше про демографічну ситуацію в Україні та прогнози на майбутнє читайте в інтерв’ю за посиланням: Більше народжувати чи повертати біженців із Європи: демограф розповів, як відновити населення України після війни.

Нагадаємо, керівник Інституту Майбутнього Вадим Денисенко заявив, що після перемоги України у війні слід на три роки заборонити виїжджати чоловікам із країни. Така заява викликала бурхливе обговорення у мережі.