Слишком много уедет: социолог рассказала о демографическом вызове для Украины после войны

Проблемы с населением после войны в Украине могут быть существенней, чем ожидалось

После завершения войны Украина столкнется с серьезным дефицитом рабочей силы и уже сейчас ей пора думать о том, как не допустить послевоенной волны выезда за границу.

Об этом рассказала изданию "Суспільне" директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи НАН, социолог Элла Либанова.

По ее словам, у Украины есть надежда на то, что после войны многие украинцы вернутся домой с других стран, однако надеяться на то, что вернутся все, явно не стоит. Мало того, есть большая вероятность того, что после войны за границу также уедет большое количество мужчин

Либанова отмечает, что многие женщины уже нашли себе место жительства за границей, устроились на работы, нашли садики или школы для детей. Поэтому есть большая вероятность того, что назад они не вернутся и после войны к ним уедут их мужья, чтобы быть вместе с семьей.

На уточнение о том, что многие беженцы заявляли, что хотели бы вернуться после войны домой, Либанова отметила, что сейчас для них такие ответы являются теоретическими. А вот реальное решение они будут принимать уже когда этот вопрос станет актуальным.

"Когда люди выезжали, 90% говорили, что вернутся. Сегодня уже не 90%. И к сожалению это количество будет уменьшаться. Во-первых, они там адаптируются, во-вторых, каждый месяц войны приводит к разрушению жилья, инфраструктуры. Рабочие места теряются, и так далее", — добавила социолог.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине после начала полномасштабной войны почти на треть сократилась рождаемость. В среднем ежемесячно в Украине рождается 16,1 тысячи детей.