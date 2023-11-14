Занадто багато поїде: соціолог розповіла про демографічний виклик для України після війни

Проблеми з населенням після війни в Україні можуть бути суттєвішими, ніж очікувалося

Після закінчення війни Україна зіткнеться із серйозним дефіцитом робочої сили та вже зараз їй час думати про те, як не допустити повоєнної хвилі виїзду за кордон.

Про це розповіла виданню "Суспільне" директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи НАН, соціолог Елла Лібанова.

За її словами, Україна має надію на те, що після війни багато українців повернуться додому з інших країн, проте сподіватися на те, що повернуться всі, явно не варто. Мало того, є велика ймовірність того, що після війни за кордон також виїде велика кількість чоловіків

Лібанова зазначає, що багато жінок уже знайшли собі місце проживання за кордоном, влаштувалися на роботи, знайшли садки чи школи для дітей. Тому є велика ймовірність того, що вони не повернуться назад і після війни до них поїдуть їхні чоловіки, щоб бути разом із сім’єю.

На уточнення про те, що багато біженців заявляли, що хотіли б повернутися після війни додому, Лібанова зазначила, що зараз для них такі відповіді є теоретичними. А ось реальне рішення вони ухвалюватимуть вже коли це питання стане актуальним.

"Коли люди виїжджали, 90% говорили, що повернуться. Сьогодні вже не 90%. І на жаль, ця кількість буде зменшуватися. По-перше, вони там адаптуються, по-друге, кожен місяць війни призводить до руйнування житла, інфраструктури. Робочі місця губляться, і так далі", — додала соціолог.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні після початку повномасштабної війни майже на третину скоротилася народжуваність. У середньому щомісяця в Україні народжується 16,1 тисячі дітей.