Как вернуть украинцев из-за границы? Свежее исследование и анализ демографов по миграции

Стоит ли ждать новой волны беженцев из Украины из-за затягивания войны?

Международный день мигрантов, отмечаемый 18 декабря, стал для Украины печальным праздником. Полномасштабное вторжение России спровоцировало отток из государства более 10 миллионов граждан, значительная часть из которых пока не планируют возвращаться на Родину ни во время войны, ни после ее завершения.

По подсчетам отечественных демографов, массовая миграция за границу женщин и детей в сочетании с потерями среди мужчин-военнослужащих может привести к уменьшению населения до 30 млн человек уже в 2035 году. При этом критическим для Украины показателем станет численность в 20 млн. человек.

Продолжит ли Украина терять своих граждан из-за долгосрочности войны и каким образом власти уже сейчас могут способствовать возвращению беженцев из-за границы, "Телеграф" спросил экспертов в области социологии и демографии.

Масштабы беженства в цифрах

Чтобы понять, насколько критична ситуация с оттоком граждан Украины за границу по состоянию на конец 2023 года, "Телеграф" обратился к отечественным социологам.

Руководитель исследовательско-аналитической группы InfoLight.UA Юрий Гончаренко предоставил нашему изданию результаты свежего исследования "Возвращение украинцев домой и их реинтеграция в украинское общество", проведенного ОО Фонд содействия демократии при поддержке Фонда Ганнса Зайделя в Украине, Киевской группы Безопасности и Развития и Центра национального возрождения.

В результате проведения многочисленных социальных опросов, анализов информации из открытых источников и глубинных интервью с уехавшими за границу украинцами, а также представителями диаспорных организаций в разных странах мира, ученые составили статистику относительно того, какие категории населения и по каким причинам покинули Родину с момента полномасштабного вторжения РФ.

В частности, 78,65% мигрантов из Украины составляют женщины, 58% беженцев замужем и еще 11,74% имеют любимого человека. У почти 69% есть один или двое детей. Около 62% опрошенных мигрантов – люди в возрасте от 36 до 55 лет.

Также социологи выяснили, что почти 86% беженцев из Украины имели собственное жилье на момент отъезда, однако в результате боевых действий 33,8% из этих домов получили повреждения, а в 5% случаев были полностью разрушены.

По данным исследований, наиболее массово за границу выезжали жители Киевской, Харьковской и Донецкой областей.

Согласно результатам опросов, у более 90% беженцев в Украине остались родные, 24,2% потеряли кого-то из близких в результате полномасштабной войны с РФ, еще почти 5% — в период с начала военной агрессии РФ на востоке Украины до 24 февраля 2022 года.

Что касается благосостояния на новом месте, улучшение финансового положения отмечали большинство опрошенных мигрантов в странах Европы.

Одним из решающих факторов в принятии решения о возвращении в Украину большинство опрошенных называют образование детей, при этом более половины несовершеннолетних мигрантов уже вступили в местные учебные заведения, еще около 25% совмещают обучение за рубежом и онлайн-занятия в украинских учебных заведениях.

Из 282 опрошенных в ходе глубинных интервью, 65 заявили, что не планируют возвращаться в Украину, 124 будут принимать решение, учитывая развитие ситуации в Украине, еще 26 планируют вернуться в ближайшие 3-4 месяца.

Среди распространенных страхов при возвращении беженцы называют затягивание войны (81%), коррупцию (68%) и неспособность государства к восстановлению (48%).

Прогнозы демографов

По данным Евростата, в настоящее время в странах ЕС находятся более четырех миллионов украинских беженцев, а самыми популярными направлениями для миграции среди украинцев остаются Польша, Германия и Испания.

Между тем, отечественные демографы прогнозируют снижение населения Украины до 30 млн человек уже в 2035 году. По словам заведующего отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Алексея Позняка, даже такие показатели будут возможны при условии эффективной миграционной политики со стороны власти, в противном случае, ситуация может быть хуже.

Эксперт отмечает, что население на уровне 30 миллионов граждан позволит осваивать украинские территории на достаточном уровне, избегая опустошения.

"Мировой истории известно множество случаев, когда в кризисные для государства времена граждане выезжали за границу. В общем, это почти неотвратимая реакция. После окончания войны, как правило, на Родину возвращаются около 30% мигрантов. Наша ситуация несколько отличается от других, поэтому наш институт прогнозирует возвращение значительно большего количества граждан. Какого именно – будет зависеть от многих аспектов, которые предсказать сейчас очень сложно", – говорит демограф в комментарии "Телеграфу".

Затягивание войны может как улучшать, так и усугублять ситуацию с отъездом украинцев за границу. В частности, граждане, не покинувшие свои дома, надеясь, что война завершится быстро, могут все же уехать, осознав, что конца боевым действиям пока не видно.

В то же время те, кто надеялись пересидеть кратковременный кризис за рубежом, оставив в Украине родных, дома и бизнес, также могут понять, что война переросла в затяжной конфликт, а значит, будут вынуждены возвращаться к прошлой жизни в новых реалиях.

"Первый вариант возможен только в случае очень серьезного ухудшения военной ситуации. В противном случае новой волны миграции из Украины ожидать не следует, ведь те, кто имел возможность, склонность и готовность к отъезду, уже сделали это. Что же касается фактов возвращения из-за границы во время войны, они существуют, но не являются массовой тенденцией. Выехавшие в первые месяцы вторжения уже стабилизировались на новом месте и в большинстве своем пока не спешат возвращаться", - говорит эксперт.

Заниматься разработкой стратегии по возвращению украинцев домой власти следует уже сейчас, уверен Алексей Позняк. И для этого не обязательно создавать новую вертикаль власти, отдельные органы или министерства, достаточно будет эффективной рабочей группы по решению этого вопроса.

По словам эксперта, основными шагами по минимизации последствий демографического кризиса должно стать повышение уровня жизни и привлечение трудовых мигрантов из других стран. Это позволит вернуть из-за границы украинцев и в целом увеличить количество населения.

"Трудовая миграция из более бедных стран может стать выходом для нас, ведь если в стране просто некому будет работать и некому будет жить – ситуация не улучшится. Нам нужно принять тот факт, что украинки не родят столько детей, сколько нам нужно для восстановления уровня населения. Сегодня это нереально даже для более или менее развитых стран Азии и Африки. Надо смириться с этим и искать альтернативы", – говорит эксперт.

В вопросе повышения уровня жизни Украине приходится надеяться на получение обещанных инвестиций от западных партнеров, ведь даже в мирное время конкурировать с Европой в данном аспекте нам было очень сложно.

Если все договоренности об участии дружественных государств в восстановлении Украины будут выполнены, это будет способствовать развитию промышленности, увеличению рабочих мест и в целом положительно повлияет на восстановление украинской экономики.

"Впрочем, это вопрос послевоенного периода. В настоящее время главной задачей является поддержка связей с нашими гражданами в других странах. Это станет первой основой для их будущего возвращения. Украинские беженцы должны быть уверены в том, что на Родине о них помнят и государство заинтересовано в их возвращении", – говорит Алексей Позняк.