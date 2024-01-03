Первый метеорный дождь года и не только: зрелищные космические явления января

Метеорных потоков в январе будет два

Последний звездопад 2023 года уже утих и ему на смену приходит другой. Квадрантиды могут потенциально стать самым мощным метеорным потоком, однако длятся в пике всего несколько часов.

График космических явлений в январе опубликовал Smithsonian Magazine. Кроме фаз Луны и метеорных потоков в нем указано время, в которое лучше наблюдать определенные планеты.

Пик метеорного потока Квадрантиды, 3-4 января

На ночном небе в эти дни можно наблюдать от 25 до 120 падающих звезд в час. Потенциально Квадрантиды могут стать мощным метеорным потоком 2024 года. В целом этот поток активен с 26 декабря по 16 января 2024, однако его пик будет длиться всего несколько часов и можно будет увидеть синие метеоры с тонкими шлейфами.

Радиант Квадрантиды находится далеко на севере на куполе неба, что делает его видимым преимущественно из Северного полушария. Следует смотреть в сторону созвездия Большой Медведицы, поскольку радиант этого потока находится чуть ниже в небе.

Молодой человек, 11 января

Эта фаза Луны позволяет звездам ярко сиять без помех от лунного света, что обеспечивает наилучшие условия для наблюдения за небом.

Сатурн и месяц, 13 и 14 января

В течение двух ночей растущая полумесяц и планета с кольцами будут очень близко друг к другу в небе. Вечером 13 января Луна появится над Сатурном, а на следующую ночь Сатурн будет на вершине. Дуэт будет виден невооруженным глазом, но чтобы разглядеть кольца Сатурна, вам понадобится телескоп.

Юпитер и Луна 17 и 18 января

Юпитер совершит близкий пролет мимо Луны в середине месяца. Поскольку Луна находится в растущей фазе, Юпитер будет находиться слева от природного спутника 17 января и под ним 18 января. Яркий газовый гигант будет виден в течение месяца.

Пик метеорного потока Минорид Гамма-Медведицы, 19 января

Этот второй январский метеоритный поток менее известен и менее впечатляющ, чем Квадрантиды. На своем пике Минориды Гамма-Медведицы могут производить всего три метеора в час. Радиант, или точка на небе, откуда выходят метеоры, – это созвездие Малой Медведицы.

Полнолуние, 25 января

Январская полная луна, первая в году, традиционно известная как "волчья луна". 25 января полностью освещенная луна сойдет на северо-востоке у заката.

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