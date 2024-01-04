Укр

Еще одна сильная солнечная вспышка: насколько мощной будет новая магнитная буря

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Солнце
Солнце. Фото linkedin.com

Появился обновленный график штормов

Солнечное пятно AR3536 не хочет оставить в покое Землю, поэтому оно вызвало еще одну сильную вспышку. Она может стать причиной геомагнитного шторма.

Взрыв класса M4 достиг пика 4 января и выбросил в космос поток плазмы. Об этом сообщили учёные на сайте Spaceweather.

Экстремальное ультрафиолетовое излучение от вспышки ионизировало верхнюю часть атмосферы Земли, вызвав коротковолновое радиозатемнение над Австралией и окружающим Тихим океаном.

По словам ученых, это пятно имеет закрученное магнитное поле, содержащее много энергии для мощных вспышек. За два дня AR3536 взорвалась двумя сверхмощными вспышками класса М и класса Х5.

Прогноз магнитных бурь на Земле в течение 4-13 января 2024 года

Согласно данным сайта Meteoagent, сейчас, 4 января, магнитосфера нашей планеты страдает от магнитной бури 5 баллов, которая уже 5 января вырастет до средней мощности.

После того, в течение 6-13 января будет держаться геомагнитная тишина, сила которой не будет превышать 3 балла.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что синоптики прогнозируют резкое похолодание в Украине.

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