Больше 10 тысяч вирусов нашли в ледниках Арктики и Тибета: чем это опасно для человечества

Исследования верхнего слоя ледников и талой воды показали интересные результаты

Ученые из Университета Ланьчжоу во главе с Юнцин Ли обнаружили 10 840 видов ДНК-вирусов, которые удалось найти во время исследований 38 горных и полярных ледников. Их объединили в каталог надледникового генома вируса (SgVG).

Исследователи выявили, что большинство из обнаруженных вирусов являются лизогенными и поражают только бактерии. Об этом говорится в научном журнале Science Bulletin.

Согласно исследованиям ученых, 83% обнаруженных вирусов являются лизогенными. То есть, при заражении они встраиваются в бактерию и интегрируют свою ДНК в бактериальную хромосому. Таким образом вирус передается следующим поколениям.

Причем такое "заражение" не обязательно несет пагубные последствия для бактерии. Напротив, оно может помочь лучше адаптироваться к холоду, ускорить метаболизм. При неблагоприятных условиях клетка-хозяин получит возможность использовать фенольный углерод, чтобы продолжить выживать.

Однако есть в верхнем слое льда и другие микроорганизмы, которые могут быть опасными для человечества. Если ледники растают, они могут выбраться наружу и инфицировать животных, людей.

"Наши результаты дают первую систематическую характеристику разнообразия, функции и оценки рисков для здоровья горных и полярных супраледниковых вирусов", — заявила профессор Юнцин Лю.

Отметим, что больше всего новых вирусов было обнаружено в Тибетском нагорье — 8894. Там ученые проводили исследования в период с 2017 по 2020 годы. Из десяти ледников брали образцы снега, льда, талой воды и криоконита (то есть, небольших отверстий на поверхности ледников, куда попадает пыль и другие загрязнения).

Недавно ученые провели также эксперименты на месте, взяв пробы талой воды и крионита с четырех ледников на Тибетском плато. Результаты показали, что контроль вирусов в надледниковых микробных сообществах крайне важен. Надледниковые микроорганизмы оказывают влияние на качество воды ниже по течению.

Почему таяние ледников опасно для человечества

В Китайской академии наук с 2016 года начали проводить исследования Тибетского нагорья. До того считалось, что в ледниках не может быть разнообразие жизни. Интерес к ним проснулся, когда они начали таять. И выяснилось, что это гораздо опаснее, чем казалось ранее.

В ледниках Тибетского нагорья могут быть заключены смертельные микроорганизмы, которым более 15 тысяч лет. К такому выводу пришли ученые из Китайской академии наук после исследований 2016-2020 гг. Они выявили 968 новых микрооорганизмов, которые ранее были неизвестны науке, сообщает Nature Biotechnology.

"Окутанные льдом современные и древние патогенные микробы способны привести к локальным эпидемиям и даже пандемиям. Эти микроорганизмы могут нести новые факторы вирулентности, которые делают растения, животных и людей уязвимыми", — утверждают ученые.

Отметим, что Тибетское нагорье еще называют "Азиатской водонапорной башней", ведь оно является источником нескольких больших рек, среди которых Инд, Брахмапутра, Салуин, Меконг, Янцзы и Хуанхэ. Если смертоносные вирусы высвободятся из "ледяного плена", то начнутся эпидемии и пандемии. Причем больше всего пострадают две самых густонаселенных страны — Индия и Китай.

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