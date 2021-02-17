Ученые нашли странную форму жизни под плавучими ледниками (видео)

Под 900-метровым шельфовым ледником Фильхнера в Антарктиде международная группа ученых обнаружила организмы, которые пока не поддаются классификации. Ранее считалось, что жизнь в тех условиях обитания просто невозможна.

"Случайное открытие экстремальной жизни! Далеко под ледяными слоями Антарктики, есть больше жизни, чем ожидалось. Морской биогеограф доктор Хью Гриффитс объясняет", - написала Антарктическая служба Великобритании (BAS) на своей странице в twitter, прикрепив видео с рассказом ученого.

Accidental discovery of extreme life! Far underneath the ice shelves of the #Antarctic, there’s more life than expected: https://t.co/atdkiv1GrA BAS marine biologist Dr Huw Griffiths @griffiths_huw explains... pic.twitter.com/Z6OUw4oQNs — British Antarctic Survey (@BAS_News) February 15, 2021

Организмы были обнаружены случайно, когда ученые пробили почти километровую скважину в шельфовом леднике Фильхнера-Ронне на юго-востоке моря Уэдделла, чтобы получить образцы осадка дна. Ученые наткнулись на валун, ограничивающий доступ к образцам. И тут камера сняла организмы, которые крепились к скале глубоко подо льдом, сообщает журнал Frontiers in Marine Science.

"Мы бы даже через миллион лет не подумали о поисках такой формы жизни, потому что не могли подумать, что оно там может быть", - говорит Гриффитс.

По кадрам видеозаписи можно различить два вида губок. У одной из них длинный стебель, переходящий в голову. Возможно, на скале растут и другие организмы, которые могут быть трубчатыми червями или стеблями ракушек.

"Было настоящим шоком найти их там, действительно хорошим шоком, но мы не можем проводить тесты ДНК, мы не можем определить, что они ели или сколько им лет. Мы даже не знаем, они новым видом, но они безусловно живут в месте, где мы этого не ожидали", - добавляет Гриффитс.

Напомним, на Мадагаскаре обнаружили самую маленькую рептилию на Земле.