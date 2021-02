Ученые нашли странную форму жизни под плавучими ледниками (видео)

Под 900-метровым шельфовым ледником Фильхнера в Антарктиде международная группа ученых обнаружила организмы, которые пока не поддаются классификации. Ранее считалось, что жизнь в тех условиях обитания просто невозможна.

"Случайное открытие экстремальной жизни! Далеко под ледяными слоями Антарктики, есть больше жизни, чем ожидалось. Морской биогеограф доктор Хью Гриффитс объясняет", - написала Антарктическая служба Великобритании (BAS) на своей странице в twitter, прикрепив видео с рассказом ученого.

