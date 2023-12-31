Глобальное потепление убьет этот вид вина: сколько лет ему осталось

Климатические изменения могут нанести сокрушительный ущерб всей винодельческой отрасли в целом

Любителям употреблять игристое вино следует напрячься и пить его, пока оно еще существует. К 2050 году из-за изменения климата шампанское может вообще исчезнуть, поскольку производить его будет не из чего – и на Новый Год придется покупать для стола что-нибудь другое.

Об этом пишет американский телеканал CNN со ссылкой на исследование стартапа ClimateAi из Силиконовой долины. По данным ученых, сотни видов винограда из-за глобального потепления находятся на грани исчезновения, и среди них Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье, сорта, которые используются для производства почти всего шампанского в мире.

Ученые говорят, что изменения климата в главных винодельческих регионах мира, в том числе в Шампани на севере Франции, очень плохо отражаются на винодельческой отрасли. Данные, полученные с помощью глобальных климатических моделей, спутников и полевых опытов, показывают очень печальную картину – к 2050 году все три сорта для производства шампанского могут исчезнуть.

Более того, количество регионов, где вообще выращиваются винные сорта винограда, может сократиться больше, чем вдвое в том случае, если глобальная температура поднимется на два градуса по шкале Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. ООН считает, что мир преодолеет этот показатель в XXI веке. Если температура вырастет на четыре градуса, 85% винодельческих регионов вообще станут нежизнеспособными.

"Если говорить конкретно о шампанском, это уникальный напиток. Для его насыщенного вкуса нужны теплые солнечные дни, а для создания той кислотности, которая придает ему свежести, нужны прохладные ночи. Но по мере того, как климат становится теплее, теплые солнечные дни могут стать слишком жаркими, а прохладные ночи исчезнут", – прокомментировал вице-президент стартапа Уилл Клеттер.

Телеканал напоминает, что 2023 год принес самое низкое производство вина за последние 60 лет. Главная причина – экстремальные погодные и природные явления, которые, в частности, нанесли сильный удар по позициям Италии. Из-за неожиданных наводнений, градов и засух страна потеряла большую часть урожая. По словам Клеттера, погодные изменения – серьезный вызов виноделам.

"Это очень актуальная проблема. Это означает более дорогое вино, или, возможно, вино, производимое не того же качества, и, возможно, вы даже не сможете получить доступ к некоторым винам, которыми вы привыкли наслаждаться. И это проблема, с которой мы столкнулись сегодня", – резюмировал он, добавив, что виноделам, скорее всего, придется адаптироваться к новым реалиям. Возможно даже переносить производство вина в регионы, которые сейчас считаются севером.

Ранее "Телеграф" сообщал о влиянии до конца века глобального изменения климата на Европу. 89% территории перейдет в новую климатическую зону.

Климат постоянно меняется из-за различных факторов. Последние годы показывают ускорение этого процесса, а темпы глобального потепления могут вырасти на 50 процентов в ближайшие десятилетия с сопутствующей эскалацией последствий, считает часть климатологов, в частности Джеймс Э. Хансен и группа его коллег.