В Киеве побит еще один климатический рекорд

Природа иногда бывает действительно непредсказуема

В субботу, 28 октября, на столицу обрушилась непогода. Шквальный ветер, порывы которого достигали огромной скорости, попросту сметал все на своем пути.

Как оказалось, в этот день в столице был зафиксирован рекорд скорости ветра. Об этом сообщается на сайте ЦГО имени Бориса Срезневского.

Специалисты зафиксировали тот факт, что в субботу, 28 октября, в Киеве максимальная скорость ветра достигала 20 метров в секунду. Этот показатель равен скорости в 75 километров в час. Шквальный ветер такой силы является рекордным для столицы.

Данные показатели оказались выше, чем предыдущий зафиксированный рекорд — максимальное значение скорости ветра в этот день было зарегистрировано в 1969 году. Таким образом в столице был побит климатический рекорд.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что шквальный ветер, который обрушился на столицу в выходные, привел к множественным повреждениям линий электропередач. Специалисты уже третьи сутки устраняют последствия непогоды и пытаются как можно быстрее вернуть свет в дома людей.

Известно, что Бориспольском, Броварском и Вышгородском районах Киевской области около 1000 жилых домов остаются обесточенными. Специалисты завершают ремонт трех линий электропередач и 25 трансформаторных подстанций, которые были повреждены больше всего.