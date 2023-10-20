Света нет, на стенах плесень: в сети показали, как выглядит бомбоубежище в Севастополе

В бомбоубежище невозможно прятаться людям

Вечером 20 октября во временно оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу. Некоторые крымчане решили пройти в укрытие, которое расположено в подвале дома, но пришли в ужас.

Фото и видео публикуют в Telegram-канал "Крымский ветер". На кадрах видно, что убежище не пригодно для размещения людей.

По информации из пропагандистских пабликов, по Крыму было выпущено якобы около 20 ракет, на полуострове работает ПВО. Чтобы укрыться от опасности, жители одного из районов города решили спуститься в подвал, который числится как бомбоубежище. Учитывая частые взрывы на полуострове, оккупационные власти открыли убежища для граждан и разместили адреса ближайших на подъездах.

В убежище по улице Курчатова 11, которое расположено в подвале дома, нет света, а краска на стенах облупилась. Судя по ужасному состоянию краски, ремонт в убежищах не проводили несколько лет. Укрытия также были оснащены туалетами, но унитазы разбиты, дверей в кабинках нет, а на полу валяется мусор. Краска на стенах в санузлах тоже отходит кусками.

Вход в убежище тоже выглядит неухоженным. Стены черного цвета, вероятно, там высокая сырость и появилась плесень. Дверь в бомбоубежище украшена черепом и надписью "Опасно для жизни", а также другими рисунками и надписями.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у россиян нет шансов защитить Крымский мост от атак ВСУ. Использование моста на сегодняшний день крайне ограничено.