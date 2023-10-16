Оккупанты расстреляли крымского волонтера, который им помогал

Подозреваемых уже задержали

В Херсонской области российские оккупанты расстреляли из автомата волонтера Анатолия Решетова, который им помогал. Тело 51-летнего жителя Крыма обнаружили в посёлке Брилевка.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на собственные источники. По их данным, волонтер был убит тремя выстрелами в грудь. Экспертиза показала, что его застрелили из Ак-47.

Было установлено, что накануне Решетов выпивал с тремя своими знакомыми. Около 22 часов между ними случился конфликт, в ходе которого один из собутыльников выпустил три пули в мужчину.

Отмечается, что все трое были задержаны и доставлены в отдел. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты при любом удобном случае говорят "своих не бросаем", но на деле это только лишь разговоры. К примеру в мае 2023 года украинские военные буквально спасли российского военнослужащего от его же побратимов. Захватчики пытались убить "своего" за его желание сдаться в плен Украине. С помощью дрона украинские защитники провели оккупанта в безопасное место и тем самым спасли ему жизнь.