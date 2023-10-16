Окупанти розстріляли кримського волонтера, який їм допомагав

Підозрюваних уже затримали

На Херсонщині російські окупанти розстріляли з автомата волонтера Анатолія Решетова, який їм допомагав. Тіло 51-річного мешканця Криму виявили у селищі Брилівка.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, посилаючись на власні джерела. За їхніми даними, волонтера було вбито трьома пострілами в груди. Експертиза показала, що його застрелили із Ак-47.

Було встановлено, що напередодні Решетов випивав із трьома своїми знайомими. Близько 22 години між ними стався конфлікт, під час якого один із товаришів по чарці випустив три кулі в чоловіка.

Зазначається, що всі троє були затримані та доставлені до відділу. За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею "Вбивство".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти за будь-якої нагоди кажуть "своїх не кидаємо", але насправді це лише розмови. Наприклад, у травні 2023 року українські військові буквально врятували російського військовослужбовця від його ж побратимів. Загарбники намагалися вбити свого за його бажання здатися в полон Україні. За допомогою дрону українські захисники провели окупанта у безпечне місце і цим врятували йому життя.