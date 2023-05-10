Загородзагони в дії: бійці ЗСУ врятували окупанта від своїх же (вражаюче відео)

У ЗСУ показали жорстокість росіян до своїх же

Незважаючи на те, що росіяни всіляко намагаються відхрещуватися від інформації, що вони не дозволяють здаватися або відступати своїм солдатам у війні проти України — кричать "своїх не кидаємо" і взагалі навіть намагаються свої "болячки" перекинути на Україну, наші військові наочно продемонстрували, що армія рф таки може вбивати своїх солдатів, щоб вони не відступали чи не задавалися в полон.

Відео із доказами російських злочинів опублікувала 92 Бригада ЗСУ.

Наші військові показали, як у Бахмуті російський військовий, не бажаючи продовжувати бій, захотів здатися в полон. Наші солдати негайно відреагували і надали таку можливість окупанту, проте перед ним постало серйозне завдання — для початку йому довелося втекти від своїх, які хотіли вбити його за це.

"Він показував жестами, що його вб’ють, якщо він спробує здатися", — розповідають захисники.

За словами наших військових, коли вони прислали до окупанта дрон, який допомагав його привести до наших позицій по солдату, відкрили вогонь його колишні товариші. Не дивлячись на загрозу для свого життя росіянин все ж таки вирішив ризикнути, щоб не залишатися зі своїми співвітчизниками і в нього це вийшло.

"Незважаючи на вогонь "своїх" же, він добирається до позицій наших хлопців і здається в полон", — йдеться в повідомленні.

Напружене відео, яке демонструє жорстокість росіян, було опубліковано в офіційному Telegram-каналі 92 Бригади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "вагнерівці" зізналися у кривавих злочинах в Україні.