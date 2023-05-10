Заградотряды в действии: бойцы ВСУ спасли оккупанта от своих же (впечатляющее видео)

В ВСУ показали жестокость россиян к своим же

Несмотря на то, что россияне всячески пытаются открещиваться от информации, что они не разрешают сдаваться или отступать своим солдатам в войне против Украины — кричат "своих не бросаем" и вообще даже пытаются свои "болячки" перекинуть на Украину, наши военные наглядно продемонстрировали, что армия рф таки может убивать своих солдат, чтобы они не отступали или не задавались в плен.

Видео с доказательствами российских преступлений опубликовала 92 Бригада ВСУ.

Наши военные показали, как в Бахмуте российский военный, не желая продолжать бой захотел сдаться в плен. Наши солдаты незамедлительно отреагировали и предоставили такую возможность оккупанту, однако перед ним встала серьезная задача — для начала ему пришлось уйти от своих же, которые хотели убить его за это.

"Он показывал жестами, что его убьют, если он попробует сдаться", — рассказывают защитники.

По словам наших военных, когда они прислали к оккупанту дрон, который помогал его привести к нашим позициям по солдату открыли огонь его бывшие товарищи. Не смотря на угрозу для своей жизни россиянин все же решил рискнуть, чтобы не оставаться со своими соотечественниками и у него это получилось.

"Несмотря на огонь "своих" же он добирается к позициям наших ребят и сдается в плен", — говорится в сообщении.

Напряженное видео, которое демонстрирует жестокость россиян было опубликовано в официальном Telegram-канале 92 Бригады.

Напомним, ранее мы писали о том, что "вагнеровцы" признались в кровавых преступлениях в Украине.