Світла немає, на стінах цвіль: у мережі показали, як виглядає бомбосховище у Севастополі

У бомбосховищі неможливо ховатися людям

Увечері 20 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу. Деякі кримчани вирішили пройти в укриття, яке розташоване в підвалі будинку, але жахнулися.

Фото та відео публікують у Telegram-канал "Кримський вітер". На кадрах видно, що сховище не придатне для розміщення людей.

За інформацією з пропагандистських пабліків, по Криму було випущено нібито близько 20 ракет, на півострові працює ППО. Щоб сховатись від небезпеки, жителі одного з районів міста вирішили спуститися до підвалу, який значиться як бомбосховище. Враховуючи часті вибухи на півострові, окупаційна влада відкрила укриття для громадян і розмістила адреси найближчих на під’їздах.

В укритті по вулиці Курчатова 11, розташованому в підвалі будинку, немає світла, а фарба на стінах облупилася. Судячи із жахливого стану фарби, ремонт у сховищах не проводили кілька років. Укриття також були оснащені туалетами, але унітази розбиті, дверей у кабінках немає, а на підлозі валяється сміття. Фарба на стінах у санвузлах теж відходить шматками.

Вхід в укриття теж виглядає недоглянутим. Стіни чорного кольору, мабуть, там висока вогкість і з’явилася пліснява. Двері в бомбосховищі прикрашені черепом та написом "Небезпечно для життя", а також іншими малюнками та написами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни не мають шансів захистити Кримський міст від атак ЗСУ. Використання мосту на сьогоднішній день вкрай обмежене.